Смертельный подорожник: народный метод лечения ссадин грозит уколами от столбняка

Россияне старше 65 лет уже составляют четверть населения страны. В Минздраве заявили о необходимости срочного изменения стратегии медицинской помощи и перехода к превентивной медицине на основе анализа данных, пишет ufatime .

Демографические вызовы и нагрузка на медицину

Доля граждан в возрасте от 65 лет достигла почти 25% от общей численности населения России. Долгожителей, преодолевших вековой рубеж, в стране насчитывается порядка 18 тыс. человек. Подобное демографическое старение создает колоссальное давление на инфраструктуру здравоохранения, требуя пересмотра действующих подходов к оказанию врачебной помощи.

Новая стратегия Минздрава и превентивный подход

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков подчеркнул необходимость смены приоритетов — от лечения прогрессирующих патологий к их ранней профилактике. Ключевым инструментом трансформации станет глубокий анализ медицинских данных для прогнозирования индивидуальных рисков. Эксперты отмечают, что с учетом развития науки у каждого второго новорожденного появляются реальные шансы дожить до 100 лет.