МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и порывистом ветре до вечера пятницы

Сегодня в Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня в регионе ожидаются ливни, грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать пятнадцать метров в секунду.

Непогода сохранится до конца суток. Жителей Подмосковья призвали по возможности оставаться дома, а при нахождении на улице быть предельно внимательными.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в области сегодня составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в столице — от двадцати четырех до двадцати шести градусов.