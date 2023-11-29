МЧС предупредило жителей Подмосковья о метели и снежных заносах в течение суток

Метели, снежные заносы на дорогах и гололедица ожидаются в Московской области сегодня после пяти часов вечера, предупредила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Неблагоприятные метеорологические условия, под данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранятся в течение суток — до шести часов вечера четверга.

Местами в регионе пройдет сильный снег, порывы ветра будут достигать семнадцати метров в секунду. Жителей Московской области призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие строения, плотно закрыть двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также убрать с балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что работы по очистке подмосковных дорог от снега не останавливаются ни на минуту.