МЧС пришлось привлечь пожарный поезд для тушения нефтебазы в Брянской области
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К месту пожара в Клинцах, где вспыхнула нефтебаза, прибыл специальный пожарный поезд со 120 тоннами воды. Это пришлось сделать из-за сложности пожара. Об этом сообщило РИА Новости.
Пламя на объекте вспыхнуло после того, как средства ПВО перехватили над нефтебазой украинский беспилотник. Уже после перехвата, во время посадки, дрон скинул боеприпас, который и вызвал пожар. Спасатели приступили к его ликвидации.
«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд», - указали железнодорожники.
Этот поезд имеет в своих цистернах 5 тонн пенообразователя и 120 тонн воды. Представители МЖД специально отметили, что ЧП никак не влияет на движение составов по железной дороге.
Ранее ВСУ пытались нанести удары по Воронежской области. Все беспилотники, отправленные в атаку, были перехвачены либо сбиты. Скорее всего, их целью был военный аэродром Шилово, но ни один БПЛА так и не добрался до пункта назначения.