МЧС пришлось привлечь пожарный поезд для тушения нефтебазы в Брянской области

К месту пожара в Клинцах, где вспыхнула нефтебаза, прибыл специальный пожарный поезд со 120 тоннами воды. Это пришлось сделать из-за сложности пожара. Об этом сообщило РИА Новости .

Пламя на объекте вспыхнуло после того, как средства ПВО перехватили над нефтебазой украинский беспилотник. Уже после перехвата, во время посадки, дрон скинул боеприпас, который и вызвал пожар. Спасатели приступили к его ликвидации.

«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд», - указали железнодорожники.

Этот поезд имеет в своих цистернах 5 тонн пенообразователя и 120 тонн воды. Представители МЖД специально отметили, что ЧП никак не влияет на движение составов по железной дороге.

Ранее ВСУ пытались нанести удары по Воронежской области. Все беспилотники, отправленные в атаку, были перехвачены либо сбиты. Скорее всего, их целью был военный аэродром Шилово, но ни один БПЛА так и не добрался до пункта назначения.