МЧС привлечет к тушению пожара у Новороссийска самолет и два вертолета

С сегодняшнего дня к тушению природного пожара, который возник недалеко от Новороссийска, привлекут три единицы авиатехники: два вертолета и самолет. Запись об этом появилась в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

К тушению пожара уже были привлечены два вертолета, в итоге было выполнено 19 сбросов воды с воздуха. На данный момент вертолет МИ-8 был вынужден отправиться на аэродром из-за усилившегося ветра.

«С утра прибудут еще два вертолета Ка-32, предоставленные Минобороны РФ, и самолет Ил-76 МЧС России», - указано в микроблоге.

Представители оперштаба также сообщили, что жителей хутора Дюрсо, которому угрожает огонь, могут начать эвакуировать в безопасное место из-за ухудшения ситуации. Их об этом начали предупреждать при помощи громкоговорителей. Общая площадь пожара уже составила 62 гектара, и к его тушению привлечено 250 человек.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Волгограде, который охватил площадку по сортировке вторсырья. Чуть позже огонь перекинулся на одноэтажное здание, но огнеборцам удалось потушить возгорание.