В Волгограде ликвидировали крупный пожар на предприятии

В Волгограде специалисты МЧС России ликвидировали крупный пожар на открытой территории по сортировке вторсырья, сообщили в ведомстве.

Огонь быстро распространялся из-за сухой погоды и горючих материалов. Вскоре пламя перекинулось на одноэтажное железобетонное здание.

Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. К тушению были привлечены 70 специалистов и 24 единицы техники.

Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что с начала года лесная охрана Подмосковья выявила более двух тысяч случаев нарушения противопожарного законодательства.