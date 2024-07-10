В Волгограде ликвидировали крупный пожар на предприятии
Фото: [МЧС России]
В Волгограде специалисты МЧС России ликвидировали крупный пожар на открытой территории по сортировке вторсырья, сообщили в ведомстве.
Огонь быстро распространялся из-за сухой погоды и горючих материалов. Вскоре пламя перекинулось на одноэтажное железобетонное здание.
Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. К тушению были привлечены 70 специалистов и 24 единицы техники.
Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что с начала года лесная охрана Подмосковья выявила более двух тысяч случаев нарушения противопожарного законодательства.