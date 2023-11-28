МЧС провело учения по ликвидации последствий ЧС на федеральной трассе в Подмосковье

На трассе «Нева» в шести регионах — Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях — состоялись масштабные учения по устранению нарушений транспортного сообщения в осенне-зимний период.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, в Московской области силы и средства РСЧС практиковались в ликвидации дорожных заторов на федеральной автодороге М-11 в Клину. Условия тренировки были максимально приближены к реальным.

По легенде, из-за гололедицы и недостаточной видимости на девяносто седьмом километре трассы произошло ДТП и образовался дорожный затор — встали свыше тысячи легковушек, две сотни грузовиков и сорок междугородних автобусов. Свыше семидесяти подмосковных спасателей отработали в том числе организацию объездных маршрутов и срочную эвакуацию пострадавших, обеспечение беспрепятственного проезда к месту происшествия экстренных и коммунальных служб, развертывание мобильного пункта обогрева и питания, а также способы оповещения участников дорожного движения о ликвидации затора.

Все поставленные задачи были выполнены. Отмечается, что учения прошли под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее губернатор Московской области подчеркивал, что работы по очистке дорог региона от снега не останавливаются ни на минуту.