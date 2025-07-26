МЧС раскрыло число пропавших после взрыва газа в Саратове

Число пострадавших после взрыва многоэтажного дома увеличилось до 16, среди них один ребенок. О судьбе четырех человек пока ничего неизвестно. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС.

Взрыв в десятиэтажном доме в Саратове произошел в пятницу, 25 июля. Как сообщает пресс-служба МЧС России рухнул угловой подъезд с седьмого по десятый этаж.

Сначала сообщалось о том, что погибли три человека. Потом стало известно о шести погибших. 15 человек обратились за медицинской помощью.

По факту взрыва газа в доме проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о том, что газ в многоэтажках может попасть под запрет после трагедии в Саратове.