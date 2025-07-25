Газ в многоэтажках может попасть под запрет после трагедии в Саратове

После взрыва газа в саратовской многоэтажке, унесшего жизни четырех человек, в Госдуме прозвучало предложение о запрете газификации новых многоквартирных домов. Депутат Владимир Плякин в интервью Life.ru заявил , что существующая система контроля за газовым оборудованием в МКД неэффективна и опасна.

Альтернативу депутат видит в полном переходе на электричество — от плит до систем отопления. Он отметил, что в России для этого есть мощности и технологии. Единственный минус такой системы — тарифы на коммунальные услуги вырастут.

«В одном подъезде может быть 10–40 квартир, а таких подъездов в доме несколько. Убедиться, что все прошли обследование, практически нереально», — говорит собеседник Life.ru.

Парламентарий считает, что переход на электричество и запрет газа в новых многоэтажках значительно снизят риски.

Пока законодатели готовят инициативу, в Саратове продолжают разбирать завалы. Напомним, что 25 июля в десятиэтажном доме произошел взрыв, обрушивший стены и целый подъезд. Погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что собственники МКД в Саратове жаловались на ряд проблем еще до взрыва в здании.