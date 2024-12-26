МЧС РФ эвакуировало из Казахстана пострадавших при авиакатастрофе россиян

Специальный воздушный борт МЧС РФ забрал из Актау девять пострадавших при падении авиалайнера россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. По ней спецборт МЧС уже вылетел из Актау.

«Авиацией чрезвычайного ведомства осуществлена санитарная эвакуация девяти человек, в том числе одного ребенка», — указали в данном ведомстве.

Рейс выполняется по прямому указанию президента Путина. Состояние раненых тяжелое, но медики считают, что они пригодны для транспортировки.

Ранее заслуженный пилот России Сытник прокомментировал трагедию с крушением пассажирского самолета. По его словам, всем выжившим повезло, что они сидели в хвостовой части лайнера, которая почти не пострадала при ударе об землю. Это и стало ключевым фактором при спасении почти половины пассажиров.