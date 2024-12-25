Пилот рассказал, что помогло выжить пассажирам в результате крушения самолета в Казахстане

Пассажирский авиалайнер Azerbaijan Airlines разбился недалеко от Актау в Казахстане, унеся жизни многих. Однако 28 человек выжили благодаря тому, что находились в хвостовой части самолета. Об этом в беседе с Инфо24 заявил заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Пассажирский авиалайнер Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от Актау в Казахстане. По данным источника, 28 человек смогли выжить. Как сообщил пилот Юрий Сытник, все благодаря тому, что они находились в хвостовой части самолета. Это, по его мнению, сыграло ключевую роль.

Если хвостовая часть не была значительно повреждена, это увеличивает шансы на сохранение черных ящиков, которые хранят ценную информацию о причинах катастрофы. Среди возможных факторов, приведших к крушению, обсуждались отказы двигателей и гидросистемы, а также потеря управления.

Кроме того, пилот добавил, что люди, заплатившие за билеты, фактически купили себе смерть.

Ранее президент Азербайджана Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау.