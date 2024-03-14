МЧС: ВСУ сейчас ведет обстрел Грайвороновского округа в Белгородской области

Поздно вечеров в среду, 13 марта, украинские боевики вновь предприняли очередную атаку Белгородской области, проинформировало в своем аккаунте в соцсетях управление МЧС РФ по региону.

Уточняется, что в настоящее время врагом ведется обстрел Грайворонского городского округ. Все рекомендовано спешно спуститься в укрытия.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Других подробностей происходящего пока не приводится.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Вампир» чешского производства.