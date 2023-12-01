Медик из украинской армии рассказала, как хотела расстрелять троих военнослужащих

Анастасия Муцей, которая служит в ВСУ медработником, заявила о неприязни к так называемым «дедам», солдатам в возрасте. Нелюбовь к ним однажды вылилась в то, что она подумывала расстрелять троих из них. Это произошло в то время, как она сопровождала бойцов на передний край.

«Остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя», - рассказала она каналу ТСН.

Затем медик скомандовала двигаться вперед, и ей подчинились. В случае неисполнения приказа она была готова стрелять в своих же военнослужащих. Муцей также пожаловалась на то, что некоторые бойцы не умеют обращаться с оружием и гранатами. Один из таких солдат сумел подорваться на своей же гранате в тот момент, когда вкручивал в нее запал.