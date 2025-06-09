Российские граждане на фоне проведения ВСУ ударов по российской территории требуют дать Украине очень жесткий ответ. Такое заявление в интервью RT сделал Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина.

Он утверждает, что в последнее время россияне стали требовать заметно более жестких действий в адрес Украины. Это произошло после всех украинских атак на российскую территорию. Особенно такие требования усилились после теракта, связанного с подрывом моста в Курской области, когда пострадали мирные жители в пассажирском поезде. Мединский добавил, что этот инцидент произошел буквально перед очередными мирными переговорами в Стамбуле.

«Конечно, после этого граждане требуют: нужно „Орешником“ по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — указал он.

Ранее помощник главы РФ рассказал о своих контактах с погибшим украинским переговорщиком Денисом Киреевым, которого позже убили в Киеве. По его словам, у них состоялась 15-минутная неформальная беседа во время перерыва. Разговор завязался вокруг Крыма, жизни на полуострове. Это был простой нерабочий диалог. Позже украинец был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах, сразу после переговоров с Россией.