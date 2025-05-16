Медузное нашествие: туристы из России страдают от ожогов в Турции

Отдыхающие на турецких курортах сообщили о нашествии медуз и неприятных последствиях контакта с ними во время купания. По словам туристов, особенно остро эта проблема ощущается в районе Кемера. В последние дни зафиксирован резкий скачок числа случаев ожогов, вызванных медузами.

Как пишет телеграм-канал SHOT, пострадавшие от контакта с морскими обитателями жалуются на интенсивный зуд, ощущение жжения, напоминающее электрический разряд, кожные высыпания и другие неприятные симптомы. Многие отдыхающие, опасаясь повторных ожогов, теперь предпочитают морской воде бассейны при отелях.

Примечательно, что самих медуз в воде практически не видно, однако их щупальца представляют реальную угрозу для купающихся. В результате, наблюдается повышенный спрос на антигистаминные средства и кремы от аллергии в местных аптеках.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали чаще отказываться от багажа на время путешествий.