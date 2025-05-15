Тренд на минимализм: все больше российских туристов летают в отпуск без багажа

В последние годы наблюдается значительный рост числа российских и международных пассажиров, предпочитающих летать без багажа. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Результаты проведенного исследования показали, что примерно от 50% до 70% пассажиров авиакомпаний осуществляют свои полеты только с ручной кладью. Особенно заметна эта тенденция у таких популярных российских перевозчиков, как Red Wings и S7.

Отмечается, что большинством пассажиров, выбирающих безбагажные рейсы, являются молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет — 42%. В меньшей степени без багажа летают люди старше 65 лет — только 33%.

В России наиболее часто без багажа путешествуют по внутренним направлениям — Санкт-Петербург (91%), Москва (85%) и Сочи (71%). В то же время на рейсы направлением в такие отдаленные города РФ, как Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Владивосток, большое количество пассажиров все же берет с собой багаж (70-80%).

По данным «Ъ», доля безбагажных пассажиров на международных направлениях также возросла. Так, около 44% путешественников летят в Таиланд без больших сумок. В 2022 году в эту страну без багажа летали 35% туристов.

В Турции число безбагажных поездок составляет примерно 29% против 40% годом ранее. В дальние страны, такие как Япония и Китай, более 90% туристов все же предпочитают летать со своими чемоданами. Такое решение связано с длительностью поездки и отдаленностью стран.

Эксперты отмечают, что тенденция к минимализму в путешествиях набирает обороты как среди российских, так и среди иностранных туристов. Это связано с ростом популярности эконом-рейсов, высоким уровнем сервиса и удобством ручной клади, а также с изменением привычек современных путешественников, отдающих предпочтение более компактным и легким вариантам комплектов.

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