Медведь напал на польского экоактивиста

Дикий медведь напал на экологического активиста в Польше. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило лесничество «Лутовиска», относящееся к государственным лесам республики.

По данным лесничества, инцидент произошел в окрестностях бывшей деревни Хульское.

«Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы», — говорится на сайте.

Отмечается, что второй мужчина, находившийся рядом, не пострадал. Именно он вызвал помощь. Сейчас 56-летний пострадавший экоактвист находится в медицинском учреждении с рванными ранами.

Мужчина, на которого напал зверь, является членом экологического движения «Дикие Карпаты». Лесничество подчеркнуло, что активистам было известно о том, что возле берлоги идет процесс создания охранной зоны.

Берлогу медведя обнаружили в январе 2023 года. «Лутовиска» уточняет, что в этой местности сразу были прекращены все работы. В октябре здесь установили фотоловушку, которая должна была исследовать данный участок леса.

Черные и бурые медведи готовятся к зимней спячке каждую осень. Некоторые залегают в своих берлогах в середине осени, пополнив свои жировые запасы.