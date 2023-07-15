Медведь насмерть задрал девушку в Магадане

Происшествие случилось сегодня днем, в районе трех часов по местному времени.

Свидетели нападения позвонили в городскую полицию и сообщили, что дикое животное напало на человека в районе Танкодрома. На место происшествия немедленно выехали правоохранители и сотрудники Росгвардии. К ним присоединились охотоведы. Прибыв на место ЧП, они действительно обнаружили бурого медведя. Возле него находился труп убитой им девушки.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление управления МВД по Магаданской области. Медведя в результате застрелили. На месте происшествия сейчас работают эксперты, которые восстанавливают всю картину инцидента.