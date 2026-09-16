Медведь вытащил пенсионерку из окна дома: в Красноярском крае погибла 66-летняя женщина
ТАСС: медведь мог вытащить пенсионерку из окна дома в Красноярском крае
Ночью 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа Красноярского края медведь напал на 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По предварительной информации ТАСС, ссылающегося на оперативные службы, хищник мог вытащить пенсионерку из окна ее дома. Эта версия пока рассматривается как предварительная. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.