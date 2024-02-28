Медведев назвал президента Франции «мелкотравчатым наследником Бонапарта»

Последователи знаменитых завоевателей прошлого стремятся взять реванш за понесенные ранее поражения, в этом уверен Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ. Он изложил свою точку зрения в Telegram-канале.

Экс-президент России указал, что французы начали примерять к себе слетевшие 200 лет назад полководческие эполеты, поскольку жаждут реванша за все поражения в мировой истории.

«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве», - написал Медведев.

Эти люди также говорят про подготовку нового оружия, которое могло бы наносить удары по российской армии.

Ранее Медведев уже оценивал речь Макрона о том, что Запад может отправить свои войска на Украину. Он посоветовал французу лечить недержание мочи и речи. Для этого ему необходимо изменить рацион питания.