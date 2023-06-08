Медведев назвал «впавшим в слабоумие» бывшего генсека НАТО Расмуссена
Фото: [Андерс Фог Расмуссен/ЕРА]
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предположил, что некоторые страны альянса по собственной инициативе могут принять участие в украинском конфликте.
«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет…» – написал Медведев в соцсетях.
Самого Расмуссена зампред Совбеза назвал «впавшим в доктринерское слабоумие».
Экс-генсек НАТО в своих рассуждениях «делал ставку» на Польшу, а также прибалтийские государства.По его словам, такая инициатива может возникнуть, если саммит альянса в Вильнюсе не предоставит Украине надежных гарантий безопасности.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опровергла готовность своей страны отправить войска на Украину.