У нее хватает сил, чтобы решить все поставленные в специальной операции задачи, даже несмотря на то, что против РФ воют практически в открытую весь НАТО.

Заместитель председателя Совета Безопасности напомнил, что 15 лет назад российская армия дала решительный отпор агрессору, который вторгся на территорию Южной Осетии.

«За спиной недоумка Саакашвили стоял Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России», - написал Дмитрий Медведев в своем микроблоге.

Сейчас страны НАТО делают то же самое, но противники РФ будут раздавлены, а она сама сумеет добиться необходимого результата.