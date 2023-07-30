Медведев посоветовал врагам молиться на российских воинов

Безопасность

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что коллективный враг должен молиться на российских воинов, не позволяющих разгореться ядерной мировой войне. Об этом он написал в соцсетях, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота.

Медведев предложил представить сценарий, который мог бы разыграться, если бы контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО имело успех.

В этом случае президенту России пришлось бы пойти на использование ядерного оружия, согласно указу от 20 июня 2020 года.

Однако стойкость и мужество российских воинов не позволили «разгореться мировому ядерному пожару».

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