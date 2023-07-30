Медведев посоветовал врагам молиться на российских воинов

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что коллективный враг должен молиться на российских воинов, не позволяющих разгореться ядерной мировой войне. Об этом он написал в соцсетях, поздравляя россиян с Днем Военно-морского флота.

Медведев предложил представить сценарий, который мог бы разыграться, если бы контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО имело успех.

В этом случае президенту России пришлось бы пойти на использование ядерного оружия, согласно указу от 20 июня 2020 года.

Однако стойкость и мужество российских воинов не позволили «разгореться мировому ядерному пожару».