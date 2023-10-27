Медведев предрек «тяжкие кровавые последствия» наземной операции Израиля в секторе Газа

Экс-президент РФ уверен, что наступление ЦАХАЛ на палестинских боевиков все-таки состоится. Оно запустит машину насилия на ряд последующих лет.

Заместитель председателя Совета безопасности России считает, что израильтяне откладывают свою наземную операцию не по доброй воле. На них давят Соединенные Штаты, а также мировое общественное мнение. Но долго это не протянется, рано или поздно наступлению на Газу дадут старт.

«Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями», - записал Дмитрий Медведев в своем микроблоге.

Он добавил, что после этого машина по насилию будет запущена на несколько лет.

Ранее «Подмосковье сегодня» уже приводило точку зрения эксперта, который пообещал очень тяжелые последствия и большие потери для Израиля, если он решится на наземную операцию.