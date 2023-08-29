Это означает, что в вооруженный конфликт вовлечен еще ряд государств помимо Украины и России.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ отреагировал на заявление украинских властей, что удары по полуострову производятся с разрешения Запада. Он указал, что это является юридическим доказательством того, что в противостояние двух государств вовлечены и другие страны, которые поддерживают Киев с его националистическим настроем.

По его мнению, такая ситуация характеризуется латинским термином «casus belli», то есть это повод для войны, что дает России законное право вести боевые действия против любой страны НАТО.