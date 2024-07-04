Ситуация в Соединенных Штатах сейчас очень напоминает ту, которая существовала в 19-м веке, перед войной между Севером и Югом. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Он считает, что для обычного американца такое событие, как гражданская война в США, значит гораздо больше, чем обретение Америкой независимости.

«В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая «предчувствие гражданской войны», - указал экс-президент.

В качестве подтверждения своих слов он привел фильм «Падение империи», который вышел в этом году. Там также проводится сравнение нынешней ситуации с той, что была в Америке середины девятнадцатого века.

До этого Медведев заявил о большой важности срочной реализации мирных инициатив России. По его мнению, мир не может быть в безопасности, пока Запад проводит эскалацию украинского конфликта, вдобавок вводя все новые санкции против РФ.