Медведев подчеркнул срочность мирной инициативы и назвал Киеву ее основные условия
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости срочной реализации мирной инициативы России по Украине.
Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По его словам, для успешного осуществления мирного предложения Украина должна официально признать свой внеблоковый статус и провозгласить нейтралитет. Это, по мнению Медведева, станет важным шагом к стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, Медведев заявил, что любые мирные инициативы останутся нереализуемыми без снятия западных санкций, наложенных на Россию. Санкции стали серьёзным препятствием для достижения долговременного мира и сотрудничества между сторонами конфликта.
Мирная инициатива России включает в себя признание новых территориальных реалий, сложившихся в регионе, и требует от Украины формального закрепления её внеблокового статуса. Эти шаги, по мнению российской стороны, являются ключевыми для установления стабильного и продолжительного мира.
Ранее мы сообщали о том, что Зеленский заговорил о необходимости быстрого мирного урегулирования конфликта.