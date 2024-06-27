Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По его словам, для успешного осуществления мирного предложения Украина должна официально признать свой внеблоковый статус и провозгласить нейтралитет. Это, по мнению Медведева, станет важным шагом к стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, Медведев заявил, что любые мирные инициативы останутся нереализуемыми без снятия западных санкций, наложенных на Россию. Санкции стали серьёзным препятствием для достижения долговременного мира и сотрудничества между сторонами конфликта.

Мирная инициатива России включает в себя признание новых территориальных реалий, сложившихся в регионе, и требует от Украины формального закрепления её внеблокового статуса. Эти шаги, по мнению российской стороны, являются ключевыми для установления стабильного и продолжительного мира.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский заговорил о необходимости быстрого мирного урегулирования конфликта.