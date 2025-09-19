Медвежонок напал на 73-летнюю женщину в садовом товариществе

В Холмском районе инцидент со столкновением с диким животным обернулся печальным исходом для медведя и физическими повреждениями для человека. По информации, предоставленной пресс-службой ОМВД России по Холмскому району, полицейские совместно с егерями были вынуждены уничтожить молодого медведя, атаковавшего 73-летнюю женщину на территории ее дачного участка.

19 сентября в экстренную службу 112 поступил срочный вызов. Звонивший мужчина сообщил, что в садовом товариществе «Спутник», расположенном вблизи поселка Пятиречье, на его 73-летнюю жену напал медведь, проникший на их территорию.

Незамедлительно на место происшествия прибыла группа полицейских и охотоведов. По прибытии в СНТ специалисты быстро обнаружили опасного зверя. В соответствии с протоколами безопасности граждан, хищник был ликвидирован.

Пожилой женщине была оперативно оказана первичная помощь на месте. В данный момент решается вопрос о дальнейшей медицинской помощи.

