В Петропавловске-Камчатском медведь напал на мужчину ночью на улице

В Петропавловске-Камчатском зафиксирована попытка нападения медведя на человека в ночное время прямо на городской улице. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Видеоматериал демонстрирует, как дикий зверь преследует пешехода, вынуждая его забраться на крышу ближайшей машины. При приближении медведя мужчина перелезает через ограждение с колючей проволокой. После этого хищник уходит в другом направлении.

Согласно информации, предоставленной изданием, инцидент произошел около часа ночи неподалеку от нефтебазы в районе Сероглазка. Информация о возможных ранениях, полученных прохожим от колючей проволоки, отсутствует.

Ранее сообщалось, что медведь забрел на детскую площадку ЖК в Южно-Сахалинске и напугал жителей.