Менеджер пункта выдачи Wildberries украла у компании более четырех миллионов рублей

В Дмитрове сотрудник пункта выдачи заказов компании Wildberries украла товары общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей в течение трех месяцев работы. Об этом сообщает Life .ru.

Отмечается, что 37-летней сотрудницей совершались преступления по разработанной ею самой схеме. Так, женщина заказывала с левых аккаунтов дорогостоящие товары, а после прибытия их в пункт выдачи она оформляла отказ и присваивала их себе.

Добавляется, что руководство в течение трех месяцев ничего не замечало.

Уточняется, что в настоящее время мошенница задержана, против нее возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Бывшей сотруднице компании грозит срок до десяти лет колонии.