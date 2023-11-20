Меньше недели осталось у добровольцев для вступления в элитный полк Подмосковья

Новый элитный полк будет сформирован в Московском областном центре отбора на службу по контракту уже в ближайшую субботу. Количество мест, где предоставляются особые условия несения службы, ограничено.

Ожидается, что военнослужащим нового воинского соединения будет предоставлен один миллион рублей. Сумма будет складываться из федеральной выплаты — 195 тыс. руб., региональной — 200 тыс. руб. и выплаты из специального фонда — 605 тыс. руб.

Подготовкой бойцов будут заниматься опытные наставники и инструкторы. Всем выдадут лучшее на данный момент военное снаряжение. Государство гарантирует внимательное отношение и индивидуальный подход к контрактникам и их семьями.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.