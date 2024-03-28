Городской голова города Буча в Киевской области Анатолий Федорук за постановку «кровавой трагедии» получил в подарок дорогой внедорожник, пишут СМИ.

Как следует из декларации доходов Федорука, вскоре после устроенной провокации он стал владельцем Volkswagen стоимостью в миллион гривен (2,35 млн рублей).

30 марта 2022 года российские войска оставили Бучу. В начале апреля было опубликовано видео с якобы трупами мирных жителей на улицах города.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал журналистам видео, на котором 31 марта радостный мэр Бучи рассказывает об обстановке в городе, не упоминая ни о каких «зверствах» российских солдат.

Устроенная провокация помогла сорвать мирные переговоры в Стамбуле.