Мэр Москвы подтвердил попадания беспилотников в два столичных здания

Они произошли около 4 часов утра. Оба здания являются нежилыми.

По утверждению Сергея Собянина, обошлось без значительных разрушений. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», - указал градоначальник.

Он добавил, что представители экстренных служб сразу же выехали к местам падения беспилотных летательных аппаратов, они занимаются выявлением всех повреждений.

Один дрон врезался в строение, стоящее на проспекте Лихачева. Другой был сбит над Комсомольским проспектом.