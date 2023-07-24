Мэр Москвы подтвердил попадания беспилотников в два столичных здания
Фото: [© Алексей Никольский/РИА Новости]
Они произошли около 4 часов утра. Оба здания являются нежилыми.
По утверждению Сергея Собянина, обошлось без значительных разрушений. Пострадавших в результате инцидента нет.
«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», - указал градоначальник.
Он добавил, что представители экстренных служб сразу же выехали к местам падения беспилотных летательных аппаратов, они занимаются выявлением всех повреждений.
Один дрон врезался в строение, стоящее на проспекте Лихачева. Другой был сбит над Комсомольским проспектом.