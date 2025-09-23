Мэр Москвы сообщил о 30 сбитых беспилотниках за время атаки на Московский регион

С вечера 22 сентября и до утра вторника, 23 сентября, ПВО перехватила 30 украинских беспилотников, которые пытались прорваться к Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин оперативно выкладывал информацию о том, как шло отражение атак БПЛА на Москву и Подмосковье. Сообщения от него о перехвате БПЛА появлялись с вечера понедельника, 22 сентября. Последнее из них появилось уже во вторник, 23 сентября, в 07.41. Тогда он заявил о еще двух сбитых дронах ВСУ. А всего над Московским регионом было уничтожено 30 беспилотников.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал градоначальник.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 23 сентября над российской территорией было сбито 69 беспилотников противника. Их уничтожали в 10 регионах России.