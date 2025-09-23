Российская ПВО сбила за ночь 69 украинских беспилотников

На протяжении ночи на вторник, 23 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 69 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия предприняла очередную попытку массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«С полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали они в микроблоге.

Все эти беспилотники были перехвачены над территорией Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской, Калужской, Саратовской и Самарской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

За сутки до этого сообщалось, что российская ПВО нейтрализовала над регионами РФ 114 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, по 25 единиц, было уничтожено над Ростовской областью и Краснодарским краем.