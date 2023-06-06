Мэр Новой Каховки назвал слухи о подрыве ГЭС бредом

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг информацию о том, что в ночь на вторник ВСУ взорвали Каховскую ГЭС.

Слухи об этом появились в соцсетях, в некоторых из были опубликованы кадры, на которых вода хлещет через дамбу.

«Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», – заявил Леонтьев в беседе с РИА Новости.

Каховская ГЭС – шестая и последняя в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Она расположена вблизи города Новая Каховка. Ее разрушение привело бы к затоплению лежащей ниже территории, могли бы пострадать тысячи людей.

В октябре ВСУ уже пытались атаковать станцию, но это не привело к серьезным последствиям, и Каховская ГЭС продолжила свою работу.