Мэр Петрозаводска решил отправиться добровольцем в зону СВО

Глава Петрозаводска Владимир Любарский отправится в зону СВО добровольцем. Об этом 55-летний чиновник написал в соцсетях.

Он сообщил, что во время короткого отпуска съездил в Гудермес в Российский университет спецназа, где прошел базовый курс обучения. Поездка стала своеобразным тестом на то, способен ли он быть полезным на фронте.

Любарский признался, что с самого начала СВО подумывал о таком решении. Окончательно оно созрело после поездок в Донбасс.

Мэр рассказал, что сдаст дела в Петрозаводске и вернется в Гудермес в качестве добровольца «Ахмата».

Любарский служил в армии в воздушно-десантных войсках, позже работал в МВД. Мэром Петрозаводска его избрали в мае 2021 года.