Мэр российского города оказал сопротивление правоохранителям при задержании

Он отказался подчиняться силовикам в тот момент, когда они решили его задержать. Мэр заперся в своем автомобиле. Полицейским пришлось разбивать окна машины, чтобы извлечь оттуда чиновника и надеть на него наручники. Помимо Большакова задержанию подвергся помощник губернатора Ульяновской области, он проходит по тому же самому делу. Глава региона подтвердил эту информацию.

«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова», - написал он в своем микроблоге.

Затем он пообещал, что мэр будет уволен в связи с утратой доверия. Самого факта задержания при таких обстоятельствах уже достаточно для подобного поступка.