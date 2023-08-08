Мэр российского города оказал сопротивление правоохранителям при задержании
Фото: [© Сергей Венявский/РИА Новости]
Андрей Большаков, градоначальник Димитровграда, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Он отказался подчиняться силовикам в тот момент, когда они решили его задержать. Мэр заперся в своем автомобиле. Полицейским пришлось разбивать окна машины, чтобы извлечь оттуда чиновника и надеть на него наручники. Помимо Большакова задержанию подвергся помощник губернатора Ульяновской области, он проходит по тому же самому делу. Глава региона подтвердил эту информацию.
«Сегодня в Димитровграде при порочащих обстоятельствах работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова», - написал он в своем микроблоге.
Затем он пообещал, что мэр будет уволен в связи с утратой доверия. Самого факта задержания при таких обстоятельствах уже достаточно для подобного поступка.