Мэр Сочи назвал сумму ущерба, нанесенного инфраструктуре в результате непогоды

Мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал сумму ущерба, нанесенного пляжной инфраструктуре города в результате непогоды, обрушившейся на Краснодарский край в конце ноября.

По его словам, ураган нанес ущерб более чем на 200 миллионов рублей. Об этом градоначальник написал в своих соцсетях в понедельник, 4 декабря.

«На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно. Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей», – сообщил Копайгородский.

Он также отметил, что первые зимние пляжи Сочи восстановлены. По его словам, туристическая инфраструктура города также готова принимать гостей. Как отметил Копайгородский, на набережных много людей.

В Сочи до 30 ноября действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильный шторм на побережье Черного моря начался 26 ноября. Ветер усилился днем 27 ноября. Порывы ветра в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае достигали 40 метров в секунду.

В Сочи известно о гибели одного человека из-за урагана. Во время шторма в городе в микрорайоне Лоо обрушился трехэтажный жилой дом. По данным ГУ МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.