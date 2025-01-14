Мэра Днепропетровска заочно приговорили к 9 годам колонии за фейки о российской армии

В Москве прошел суд, во время которого Борису Филатову*, мэру Днепропетровска, вынесли заочный приговор. За создание и распространение фейков о российской армии ему дали 9 лет колонии. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению правоохранителей, Филатов, начиная с 2022 года, публиковал в Сети материалы, который разжигают межнациональную рознь, а также возбуждают ненависть к русским людям. Он также призывал к насильственным действиям к ним, вдобавок создавал и тиражировал фейки про российскую армию. За это в его отношении был вынесен приговор Басманного районного суда города Москвы.

«Суд заочно приговорил Бориса Филатова к 9 годам колонии», — сообщили журналистам.

Ранее сообщалось, что суд ДНР вынес приговор в отношении гражданина Латвии, который воевал в украинской армии в качестве наемника. Ему заочно назначили 14 лет лишения свободы.

*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов