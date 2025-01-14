Наемника из Латвии заочно приговорили в РФ к 14 годам лишения свободы

Суд Донецкой Народной Республики вынес вердикт в отношении иностранного наемника, латыша Улдиса Волмарса. Ему заочно дали 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Генеральной прокуратуры. Верховный суд ДНР рассмотрел дело Волмарса, который с марта по август 2022 года служил в ВСУ в качестве наемника. Гражданину Латвии было вынесено суровое заочное наказание.

«Добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения», — указали журналистам.

За все то время, что Волмарс был наемником, он заработал порядка 375 тыс. руб. В итоге 56-летнему мужчине было вынесено заочное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что власти Австралии официально обратились к РФ по поводу своего гражданина. Австралиец был задержан российскими правоохранителями за то, что был наемником ВСУ в зоне спецоперации. Российская сторона уже заявила по этому поводу, что Канберра сама виновата в этой ситуации, поскольку потворствует тем, кто хочет стать наемником.