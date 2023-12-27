Мэрии французских городов эвакуируют из-за угроз подрыва

Все приемы посетителей отменены, здание ратуши будет закрыто до тех пор, пока полиция не проведет проверку в полном объеме. Также будут закрыты для проезда соседние с мэрией улицы.

Для французских городов подобная ситуация стала обыденностью. Накануне СМИ сообщали об эвакуации администраций в шести городах после анонимных сообщений о минировании.

Сообщения о заложенных бомбах участились после начала конфликта на Ближнем Востоке. Несколько раз приходилось эвакуировать Версальский дворец.