Мэрии французских городов эвакуируют из-за угроз подрыва
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Работники мэрии французского города Кале были эвакуированы после поступивших угроз, сообщает телеканал BFMTV.
Все приемы посетителей отменены, здание ратуши будет закрыто до тех пор, пока полиция не проведет проверку в полном объеме. Также будут закрыты для проезда соседние с мэрией улицы.
Для французских городов подобная ситуация стала обыденностью. Накануне СМИ сообщали об эвакуации администраций в шести городах после анонимных сообщений о минировании.
Сообщения о заложенных бомбах участились после начала конфликта на Ближнем Востоке. Несколько раз приходилось эвакуировать Версальский дворец.