Военный обозреватель Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала The Duran, что украинские солдаты, находящиеся в крайне тяжелом положении вдоль всей линии фронта, станут чаще уклоняться от боевых действий и прекратят сопротивление, как только они осознают, что начались переговоры между Россией и США.

По его мнению, в подобном сценарии украинские военнослужащие начнут сомневаться в оправданности своего участия в «заведомо проигранной войне» и подвергнут сомнению смысл выполнения распоряжений «оторванного от действительности президента».

Аналитик также отметил, что, невзирая на усилия украинского руководства создать видимость остановки российского наступления, фактически оно лишь усиливается по всей протяженности фронта.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ пожаловались на несоблюдение Минобороны условий контракта военных.