Солдаты ВСУ пожаловались на несоблюдение Минобороны условий контракта военных
Times: ВСУ нарушают условия контрактов призывников
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Офицер морской пехоты, пожелавший остаться анонимным, сообщил британскому изданию The Times о несоблюдении украинской армией контрактных обязательств перед военнослужащими.
Он отметил, что условия, прописанные в соглашениях с Министерством обороны, зачастую игнорируются. В качестве примера он привел случай перевода специалистов из инженерных подразделений в пехоту, несмотря на подписанные ими контракты на выполнение понтонно-строительных работ.
По словам офицера, его собственный контракт действует до окончания боевых действий, что он расценивает как «путь в никуда».
В последнее время на Украине активно обсуждается проблема дезертирства в рядах ВСУ. Агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры Украины, сообщало о возбуждении около 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, самовольно покинувших часть начиная с 2022 года.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля Тульская область подверглась массированной атаке с воздуха со стороны украинских войск.