Он отметил, что условия, прописанные в соглашениях с Министерством обороны, зачастую игнорируются. В качестве примера он привел случай перевода специалистов из инженерных подразделений в пехоту, несмотря на подписанные ими контракты на выполнение понтонно-строительных работ.

По словам офицера, его собственный контракт действует до окончания боевых действий, что он расценивает как «путь в никуда».

В последнее время на Украине активно обсуждается проблема дезертирства в рядах ВСУ. Агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию Генпрокуратуры Украины, сообщало о возбуждении около 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, самовольно покинувших часть начиная с 2022 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля Тульская область подверглась массированной атаке с воздуха со стороны украинских войск.