Меры соцподдержки доступны военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья

Жителям рассказали о мерах социальной поддержки, которые доступны для военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья. В их числе — федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности.

Также доступны страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения службы, льготы в сфере ЖКХ и налогообложения, кредитные каникулы.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки», право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.