Месяц детской безопасности на воде объявили в Подмосковье. Акция пройдет по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, а также Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области.

По словам Мишоновой, в этом году происшествия на воде начались уже в апреле в связи с теплой погодой. С этого месяца в регионе произошло 23 инцидента, 14 детей погибли. С начала лета в Подмосковье утонули десять детей, шестерых спасли.

Детский омбудсмен отметила, что цифры могут расти, так как в области установилась жаркая погода, и больше людей проводят время на водоемах.

Мишонова подчеркнула, что особенную опасность представляют частные пруды, небольшие водоемы на территориях садовых и дачных товариществ, бывшие карьеры — все необорудованные водоемы, где нет спасателей и медиков.