Мессенджер Viber оштрафован Таганским районным судом за неисполнение обязанностей
Московский суд оштрафовал Viber на 800 тыс. руб. за неисполнение обязанностей
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Мессенджер Viber был признан виновным в неисполнении своих обязанностей. Его обязали выплатить штраф в 800 тыс. руб. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Дело Viber рассматривал Таганский районный суд Москвы. Он признал этот мессенджер виновным в «неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». По этой причине его обязали выплатить штраф в 800 тыс. руб. Это минимальное наказание, которое выдается в подобных случаях.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на четыре миллиона рублей. В итоге суммы штрафов для него в России с февраля 2022 года составили 67,4 млн руб. Как правило, штрафы мессенджеру прилетали за неисполнение обязанности по самомодерации, неоднократные неисполнения предписаний Роскомнадзора, неудаление призывов к экстремизму, игнорирование постов с порнографией и соответствующими ресурсами.