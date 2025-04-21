С начала СВО российские суды оштрафовали Telegram на 67 млн рублей

Таганский районный суд города Москвы вновь оштрафовал мессенджер Telegram (Telegram Messenger Inc), в этот раз на сумму в четыре миллиона рублей.

Суды общей юрисдикции Москвы проинформировали, что Telegram не удалил неправомерный контент и был оштрафован на четыре миллиона рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Как сообщалось на информационном сайте РИА Новости, ссылающегося на Роскомнадзор, с февраля 2022 года Telegram оштрафовали на общую сумму 63,4 млн рублей. Теперь цифры выросли до 67,4 млн рублей.

Как правило, штрафы мессенджеру прилетали за неисполнение обязанности по самомодерации, неоднократные неисполнения предписаний Роскомнадзора, неудаление призывов к экстремизму, игнорирование постов с порнографией и соответствующими ресурсами.

Ранее сообщалось, что в столице осудили мужчину за высказывания в Telegram про теракт в «Крокусе» в Московской области.