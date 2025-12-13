Под Оренбургом подросток погиб в ДТП: 17-летний водитель лет не уступил дорогу при развороте

17-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада-Калина», при выполнении разворота не уступил дорогу движущейся машине «Лада-Нива», которой управлял 18-летний водитель. В результате столкновения пассажир «Лады-Калины» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Оба молодых водителя, а также трое их пассажиров в возрасте 17 и 18 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Всего в аварии пострадали пять человек.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

