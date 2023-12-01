Метеоролог Шувалов объяснил важность разработки стратегии адаптации к изменениям климата

По словам синоптика Александра Шувалова, на фоне тенденции развития климатических изменений ученым следует разработать стратегию адаптации, поскольку со временем объем осадков станет только расти, а ветер усиливаться. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что через 10-15 лет порывы ветра при выходе «суперциклона» будут достигать не 34, а 37-38 м/с, осадков выпадет не 40 мм, а 60-65 мм, то есть пойдут залповые осадки, сошедшие с неба за весьма короткий промежуток времени, которые станут причиной существенного подтопления.

По мнению эксперта, глобальные изменения климата — это прежде всего усиление и учащение экстремальных погодных событий.